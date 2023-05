WWE-Castingsiegerin und dreifache Mutter Sara Lee: Todesursache wird bekannt

Mehr als ein halbes Jahr nach dem Tod des früheren WWE-Talents Sara Lee ist die Todesursache enthüllt worden: Die letzte weibliche Gewinnerin der Talent-Castingshow Tough Enough hat Suizid begangen.

Unter Berufung auf die offiziellen Akten der zuständigen Gerichtsmedizin in Texas berichten mehrere US-Medien - unter ihnen NBC und TMZ - dass die 30-Jährige sich im vergangenen Oktober das Leben genommen habe. In ihrem Körper seien ein tödlich dosierter Mix aus Schlaftabletten und Alkohol gefunden worden, am Ort ihres Todes ein Abschiedsbrief. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)