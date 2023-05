Überwindet Kroos sein Pokal-Trauma? Real Madrid im Finale gegen Osasuna

Real Madrid bestreitet am Samstag das spanische Pokalfinale gegen Außenseiter Osasuna. Für Toni Kroos ist das Endspiel gar eine Premiere.

31 Titel hat Toni Kroos in seiner einzigartigen Karriere bisher einfahren können – zwei weitere könnten in dieser Spielzeit noch folgen.

Zum einen winkt dem 33-Jährigen mit Real Madrid die Titelverteidigung in der Champions League, wo im Halbfinale jedoch zunächst die Riesenhürde Manchester City genommen werden muss.

Kroos erstmals im spanischen Pokalfinale

Das wird sich jedoch am Samstagabend in Sevilla ändern, wenn Kroos und Co. im spanischen Pokalfinale auf den großen Außenseiter CA Osasuna treffen (ab 22 Uhr im LIVETICKER).