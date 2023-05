Bundesliga: FC Augsburg – 1. FC Union Berlin, 1:0 (0:0)

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dion Drena Beljo stellte die Weichen für den FC Augsburg auf Sieg, als er in Minute 53 mit dem 1:0 zur Stelle war. Union stellte in der 69. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Jordan Siebatcheu, Jamie Leweling und Andras Schäfer für Kevin Behrens, Janik Haberer und Aissa Laidouni auf den Platz. In der Schlussphase nahm Urs Fischer noch einen Doppelwechsel vor. Für Paul Jaeckel und Jerome Roussillon kamen Sven Michel und Christopher Trimmel auf das Feld (78.). Enrico Maaßen nahm mit der Einwechslung von Renato Palma Veiga das Tempo raus, Ermedin Demirovic verließ den Platz (92.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten des FCA.