Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – VfL Bochum 1848, 2:0 (1:0)

Jonas Hofmann nutzte die Chance für Gladbach und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause behielt die Mannschaft von Daniel Farke die Nase knapp vorn. In der Pause stellte Thomas Letsch um und schickte in einem Doppelwechsel Saidy Janko und Konstantinos Stafylidis für Cristian Gamboa und Danilo Soares auf den Rasen. Bei Borussia Mönchengladbach kam Lars Stindl für Alassane Plea ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (80.). Mit Florian Neuhaus und Nathan Ngoumou nahm Daniel Farke in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Hannes Wolf und Luca Netz. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Stindl für einen Treffer sorgte (91.). Als der Unparteiische Schröder (Hannover) die Partie abpfiff, reklamierte die Borussia schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

69 Gegentreffer hat Bochum mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der Bundesliga. Der Gast steht mit 28 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Im Angriff des VfL Bochum 1848 herrscht Flaute. Erst 33-mal brachte der VfL den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich Bochum schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die acht Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der VfL Bochum 1848 auf insgesamt nur zwei Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.