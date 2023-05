Bundesliga: Hertha BSC – VfB Stuttgart, 2:1 (2:1)

Marc Oliver Kempf brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Hertha über die Linie (29.). Serhou Guirassy vollendete in der 38. Minute vor 63.443 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Als manch einer nur noch auf den Pausenpfiff wartete, schlug der Moment von Florian Niederlechner. In der Nachspielzeit war Niederlechner zur Stelle und markierte den Führungstreffer für Hertha BSC (47.). Mit einem Tor Vorsprung für das Schlusslicht ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Sebastian Hoeneß von Stuttgart nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Tiago Barreiros de Melo Tomas blieb in der Kabine, für ihn kam Silas Katompa Mvumpa. Pal Dardai setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Jessic Ngankam und Maximilian Mittelstädt auf den Platz (64.). Mit Marco Richter und Kempf nahm Pal Dardai in der 76. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Chidera Ejuke und Suat Serdar. Obwohl der Hertha nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der VfB Stuttgart zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.