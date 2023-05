Bundesliga: Frankfurt mit Katastrophen-Hälfte! Big Points für Hoffenheim

Die Kraichgauer feierten dank einer furiosen ersten Hälfte einen 3:1(3:0)-Sieg gegen die Hessen und machten einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt . Das Team von Pellegrino Matarazzo vergrößerte durch ersten den Dreier sein Anfang April den Vorsprung auf den Relegationsplatz auf vier Punkte. Die SGE, die unter der Woche ins Finale des DFB-Pokals einzog, gerät im Kampf um Europa weiter ins Hintertreffen.

Christoph Baumgartner (8. Minute), Andrej Kramaric per Strafstoß (41.) und Ihlas Bebou (45+3.) stellten noch im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg. Der Platzverweis für Stanley Nsoki wegen groben Foulspiels (48.) fiel nicht entscheidend ins Gewicht.

Frankfurt fängt sich nach schwacher erster Hälfte

Vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena, darunter rund 10.000 Eintracht-Fans und Bundestrainer Hansi Flick, dominierten die Gastgeber die Anfangsphase. Die rasche Führung durch den Kopfball von Baumgartner war der verdiente Lohn.

Hoffenheim defensiv stark

Auf Chancen warteten die Hessen aber auch nach einer halben Stunde vergeblich. Die Hoffenheimer überzeugten in der Defensive mit starkem Zweikampfverhalten.

In der 35. Minute hätte Kramaric in seinem 250. Pflichtspiel für die TSG eigentlich die Führung ausbauen müssen. Eintracht-Torwart Kevin Trapp lenkte den Schuss des Kroaten aus kurzer Distanz aber noch an die Latte.