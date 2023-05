Gladbach besiegt Bochum - VfL-Kapitän Losilla mit Tränen-Interview

Nach einer Niederlage in Gladbach muss der VfL Bochum mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Jonas Hofmann und Lars Stindl entscheiden die Partie.

Die Führung besorgte Jonas Hofmann, der in der 35. Minute eine perfekte Flanke von Ramy Bensebaini per Volleyschuss veredelte. In der Nachspielzeit köpfte Lars Stindl zum 2:0-Endstand ein.