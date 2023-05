3. Liga: TSV 1860 München – Sport-Club Freiburg II, 1:0 (1:0)

Als manch einer nur noch auf den Pausenpfiff wartete, schlug der Moment von Raphael Holzhauser. In der Nachspielzeit war Holzhauser zur Stelle und markierte den Führungstreffer für 1860 (46.). Zur Pause war die Elf von Maurizio Jacobacci im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Anstelle von Fynn Lakenmacher war nach Wiederbeginn Marcel Bär für den Gastgeber im Spiel. Thomas Stamm setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Andi Hoti und Maximilian Breunig auf den Platz (71.). Mit Marius Wörl und Stefan Lex nahm Maurizio Jacobacci in der 90. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Milos Cocic und Semi Belkahia. Letztendlich hatte der TSV 1860 München Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.