3. Liga: SV Meppen – Rot-Weiss Essen, 2:0 (1:0)

Am Samstag begrüßte der SV Meppen Rot-Weiss Essen. Die Begegnung ging mit 2:0 zugunsten von Meppen aus. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Meppen die Nase vorn. Die Westen beider Defensivreihen blieben im Hinspiel weiß, so dass die Mannschaften ohne Tor, aber mit einem Punkt nach Hause fuhren.

Marius Kleinsorge brachte Essen in der 34. Minute ins Hintertreffen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Meppen, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. In der Halbzeitpause veränderte Rot-Weiss Essen die Aufstellung in großem Maße, sodass Moritz Römling, Ron Berlinski und Sandro Plechaty für Oguzhan Kefkir, Simon Engelmann und Mustafa Kourouma weiterspielten. In Durchgang zwei lief Mirnes Pepic anstelle von Ole Käuper für den SV Meppen auf. Der Treffer von Marvin Pourié ließ nach 58 Minuten die 7.000 Zuschauer neuerlich jubeln und vergrößerte den Vorsprung der Heimmannschaft. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Ernst Middendorp, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Beyhan Ametov und David Vogt kamen für Willi Evseev und Kleinsorge ins Spiel (63.). Letztlich nahm Essen im Kellerduell bei Meppen eine bittere Niederlage hin und unterlag mit 2:0.