Bundesliga: "Keine Narrenfreiheit" - User-Stimmen zum Schiri-Wirbel

Im Netz sorgt der Last-Minute-Elfmeter für den FC Schalke 04 beim FSV Mainz 05 für erhitzte Gemüter. Das geahndete Foul wird dabei als dumm betitelt - SPORT1 fasst die User-Stimmen zusammen.

Elfmeter oder kein Elfmeter? Diese Frage steht nach dem Freitagabendspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und FC Schalke 04 über allem.

Was war passiert? Beim Stand von 2:2 kam Schalkes Marius Bülter in der Nachspielzeit nach einem Trikotzupfer von Mainz-Verteidiger Anthony Caci zu Fall. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck ließ zunächst weiterspielen, doch der Video-Assistent schaltete sich ein.

Jöllenbeck guckte sich daraufhin die Szene noch einmal an und zeigte anschließend auf den Elfmeterpunkt. Bülter verwandelte den Strafstoß, sodass die Königblauen wichtige drei Punkte im Abstiegskampf einsammelten. Hingegen standen die Mainzer, die um die internationalen Plätze kämpfen, mit leeren Händen da.

Svensson: „Das ist ein Skandal“

Hingegen plädieren die Experten von Collinas Erben für einen Elfmeter, weil Caci in dem Zweikampf mit Bülter der Aktivere war und ihn zu lange gehalten habe.

Im Netz ergab sich nach der Partie eine vielfältige Diskussion. So schrieb ein Twitter-User: „Jeder der da keinen 100%igen Elfmeter sieht, sollte sich einer anderen Sportart zuwenden. Das Ziehen von Caci ist einfach komplett dumm und ein klares Foul. Sch***egal ob Bülter leicht fällt, noch an den Ball kommt oder vorher ein bisschen an Caci zupft.“

Ein weiterer User pflichtete ihm bei: „Klare Sache eigentlich, wenn man die Bilder hier sieht. Wenn das Trikot durch den Gegner doppelt so groß wird und das im Strafraum, ist es Elfmeter!“

Darüber hinaus gab es Verwunderung darüber, dass der Strafstoß nicht wiederholt wurde, weil mehrere Schalker vor der Ausführung bereits in den 16-Meter-Raum gelaufen sind.

SPORT1 hat einige User-Stimmen gesammelt:

Schiedsrichter Jöllenbeck erklärt sich

Nach der Partie stellte sich Schiedsrichter Jöllenbeck bei DAZN und erklärte: „Ich habe das Ziehen im Spiel nicht wahrgenommen, weil mein Blick auf den Torwart ging und ich geschaut habe, was der Torwart macht. Er hat den Ball gefangen.“

Er habe daraufhin „im Spiel schon die Info vom Assistenten bekommen, also vom Vierten Offiziellen, dass da ein Halten vorlag, was ich so nicht wahrgenommen habe. Da lief das Spiel etwas weiter. Ich habe dann mit dem Videoschiedsrichter Kontakt aufgenommen. Und der sagte mir, dass ich mir das anschauen muss, weil ein klares Halten vorliegt. Unabhängig davon, ob der Ball vom Torwart schon festgehalten wurde oder nicht.“

Jöllenbeck ergänzte: „Er hat mir empfohlen, es selber anzuschauen, weil ich weiß, dass es hier um so viel geht, weil hier so viel auf dem Spiel steht. Ich wollte die Chance nutzen, einen Blick draufzuwerfen, zu sehen, ob das alles so mit rechten Dingen zugegangen ist.“

Denn er sei „der Chef auf dem Platz – und ich möchte, wenn es um so viel geht, die Bilder haben und sehen, ob die Entscheidung, die ich treffe, auch relevant ist. Ich habe die Bilder dann gesehen – und nach Ansicht der Bilder lag ein klares, langes Halten vor, was auch begonnen hat, bevor der Torwart den Ball gefangen hat. Deswegen ist auch die Argumentation, dass das Ziehen irrelevant wäre, weil der Torwart den Ball gefangen hat, nicht tragbar.“