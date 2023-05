Biathlon: Vermisster Athlet ist psychisch krank und wurde von Klinik abgewiesen

Die Familie des vermissten Biathleten Eivind Sporaland offenbart eine psychische Erkrankung seines Sohns - und dass er am Vortag seines Verschwindens von einer Klinik abgewiesen wurde.

Was ist passiert mit Eivind Sporaland?

„Er wurde psychisch krank. Er ging offen damit um und sprach mit seinen Freunden und seiner Familie über Dinge, die ihm in den Tagen vor seinem Verschwinden schwerfielen“, erklärten sie.

Noch am Vortag seines Verschwinden hatte der 22-Jährige ein Krankenhaus aufgesucht, doch wurde abgewiesen und nach Hause geschickt. Sein Vater berichtete, dass er am selben Abend noch zu seinem Sohn gefahren sei, um ihn zu unterstützen. Am Tag darauf verschwand Sporaland.