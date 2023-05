Premier League: Horrorszenario droht! Wie Chelsea noch absteigt

Selbst der Tabellenvorletzte, der FC Everton (29 Punkte), könnte die Lampard-Truppe theoretisch noch einholen, wenn Chelsea nach vier Niederlagen in Serie nicht wieder in die Spur zurückfindet.

Sollte allerdings Lampards zerrüttetes Team die Talfahrt nicht stoppen können und die letzten fünf Premier-League-Partien verlieren, wird es noch schlimmer kommen. Viel schlimmer, und das obwohl die Blues knapp 686 Millionen Euro für neue Spieler in der laufenden Saison ausgegeben haben!

Die erste der verbleibenden vier Spielrunden beginnt mit einer Niederlage der Blues in Bournemouth, bevor sowohl die Toffees als auch die Foxes gewinnen und damit Leeds in die Abstiegszone stoßen, obwohl der neue Trainer Sam Allardyce an der Elland Road ein überraschendes Unentschieden bei ManCity holt.