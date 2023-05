Anzeige

Die Bundesliga mit Hertha BSC, Stuttgart, Freiburg, Leipzig und Co. Live im TV, Stream und Ticker Nutzt Hertha die letzte Chance?

Der Kampf im Abstieg: Hertha BSC mit klarem Motto

Hertha BSC empfängt den VfB Stuttgart zum Endspiel um den Klassenerhalt. Leipzig tritt erneut in Freiburg an und will auf einen Champions-League-Platz springen.

Nur noch vier Spieltage sind in der Bundesliga zu spielen - und für Hertha BSC zieht sich die Schlinge immer enger.

Sechs Punkte beträgt der Rückstand der Hauptstädter auf den VfL Bochum auf dem Relegationsplatz. Am 31. Spieltag empfängt die Alte Dame den VfB Stuttgart zum absoluten Showdown im Abstiegskampf. Nur ein Sieg hilft Hertha im Kampf um den Klassenerhalt.

Mathematische Höchstleistungen braucht Dardai vor der vorentscheidenden Partie nicht mehr zu vollbringen. Seine Rechnung für die Rettung des Berliner Tabellenschlusslichts ist simpel: „Vier Spiele, vier Siege. Ein schönes Motto, und nach dem werden wir erst einmal leben.“

Die Gäste aus dem Schwabenland hingegen brauchen ebenfalls dringend Punkte, um sich aus dem engen Tabellenkeller herauszuarbeiten. Mit ca. 6000 VfB-Fans im Rücken will Sebastian Hoeneß seine Serie als VfB-Trainer fortsetzen und mit Punkten im Gepäck zurückfahren.

Aus den letzten vier Bundesligaspielen holte der VfB satte acht Punkte und verlor keine einzige Partie. Trotz des Dämpfers unter der Woche, als der VfB im DFB-Pokal gegen Frankfurt ausschied, reist Stuttgart mit Selbstvertrauen in die Hauptstadt. Hertha habe aber „immer wieder gezeigt, dass sie unangenehm sein können, insbesondere zu Hause“, warnte Hoeneß auf der Spieltags-PK.

Dem VfB fehlen wird Verteidiger Konstantinos Mavropanos. Der Grieche habe sich im Pokal-Halbfinale am Schienbein verletzt, berichtete Trainer Sebastian Hoeneß am Freitag. Mavropanos werde wohl nicht nur am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Berlin, sondern „voraussichtlich“ auch gegen Bayer Leverkusen am 14. Mai ausfallen, ergänzte Hoeneß.

Hertha BSC - VfB Stuttgart: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hertha BSC: Christensen - Kenny, Rogel, Kempf, Plattenhardt - Tousart, S. Serdar - Lukebakio, Jovetic, Ejuke - Ngankam

VfB Stuttgart: Bredlow - Anton, Zagadou, Ito - Vagnoman, W. Endo, Sosa - Silas, Führich - Millot - Guirassy

Springt Leipzig in Freiburg auf einen Champions-League-Rang?

Spannend geht es auch im Breisgau zu. Der Sportclub aus Freiburg empfängt erneut RB Leipzig - ein Duell, das unter der Woche im DFB-Pokal für Furore gesorgt hatte.

Die Sachsen setzten sich im Pokal deutlich mit 5:1 in Südbaden durch, überschattet wurde das Spiel allerdings von einem Münzwurf auf Leipzig-Stürmer André Silva. Der Portugiese hatte Mitte der zweiten Halbzeit eine 2-Euro-Münze aus dem Freiburger Fanblock an den Kopf bekommen, anschließend stürmten vereinzelte Ultras den Innenraum. Wie der Sportclub am Freitag mitteilte, wurden Stadionverbote an die Täter verhängt.

Auch sportlich bietet das Aufeinandertreffen am Wochenende Brisanz. Die Freiburger liegen vier Spieltage vor Saisonende zwei Punkte vor den Sachsen auf Platz vier und könnten mit einem Sieg einen deutlichen Sprung in Richtung Königsklasse machen.

„Wir sind in einer sensationellen Situation. Wir spielen am 31. Spieltag gegen Leipzig und stehen vor ihnen“, sagte der 57-Jährige: „Dass wir nach 30 Spieltagen vor dieser Mannschaft stehen, ist eigentlich nicht erklärbar. Jetzt muss uns Leipzig erstmal schlagen, damit sie vor uns stehen.“

Fraglich ist für Samstag der Einsatz von Flügelspieler Ritsu Doan. „Er wird eher nicht spielen, aber wir haben noch Hoffnung“, betonte Streich. Die 1:5-Klatsche im Pokalhalbfinale am Mittwoch sei derweil abgehakt. „Es ist relativ banal: zu große Abstände und schwaches Zweikampfverhalten. Dann ist das Spiel verloren. Wir sind nicht in die Zweikämpfe gekommen.“

Zu viele Spieler hätten „eine schwache Tagesform“ gehabt, führte der dienstälteste Trainer der Liga aus: „Wir möchten es unter allen Umständen besser machen am Samstag. Wir haben ein Heimspiel und die letzten drei Spiele in der Bundesliga gewonnen.“

Leipzig wiederum will mit einem Sieg an den Hausherren vorbeiziehen und auf den begehrten Platz vier klettern. „Es wird ein anderes Spiel. Freiburg wird ein paar Dinge anpassen, es bleibt das schwere Auswärtsspiel“, sagte Rose.

Freiburg - Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Freiburg: Flekken - Kübler, Ginter, Lienhart, Günter - Keitel, Höfler - Sallai, Grifo - Gregoritsch, Höler

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Laimer, A. Haidara - Szoboszlai, Dani Olmo - Nkunku - Werner

So können Sie die Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Die weiteren Begegnungen am Samstagmittag:

Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

FC Augsburg - Union Berlin

