Formel 1: "Armselig!" Max Verstappen kassiert doch noch Nachtritt von Russell

In Aserbaidschan geraten Max Verstappen und George Russel auf der Strecke und nach dem Rennen aneinander. Mit etwas Abstand scheinen die Wogen wieder geglättet.

Bei der Pressekonferenz vor dem Rennwochenende in Miami hatten am Donnerstag beide den Stunk um die Kollision beim Sprint-Rennen in Aserbaidschan relativiert, die Sache schien abgehakt.