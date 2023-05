Gräfe poltert wegen Schalke-Elfer in Mainz: "Unverantwortlich"

Der FC Schalke 04 gewinnt beim 1. FSV Mainz 05 durch einen Foulelfmeter in der zwölften Minute der Nachspielzeit. Schiedsrichterexperten sind sich über die Entscheidung uneins.

In der zwölften Minute der Nachspielzeit kommt Schalkes Marius Bülter wegen eines Ziehens von Mainz-Verteidiger Caci zu Fall. Erst lässt Jöllenbeck weiterspielen und zeigt nach dem Einschreiten des VAR auf den Elfmeterpunkt.

„Regeltechnisch das erste Vergehen relevant“

„Erst halten beide ‚handelsüblich‘ im normalen Rahmen im Strafraum. Aber dann zieht Bülter erst Caci, der in besserer Position ist, nach hinten (vorher Position 1-2 Meter links vom rechten Pfosten, danach Höhe Pfosten)“, erläutert Gräfe und fügt hinzu: „Caci ‚revanchiert‘ sich mit Zupfer gegen Bülter, der noch steht, als das zupfende Halten beendet ist und fällt danach mit Theatralik (Arme hoch) 2 Meter nach vorne(!)...“

Gräfe kritisiert Schiedsrichteransetzung

Der 49-Jährige betont, dass beide Zupfer keine Auswirkungen gehabt hätten und es richtig gewesen ist, die Partie einfach weiterlaufen zu lassen. So hat es Jöllenbeck auch gehandhabt, bis der der VAR eingeschaltet hat.

Gräfe unterstrich seine Argumentation abschließend mit einem Zitat von Bülter, in dem er zugegeben hat, dass er den Zupfer von Caci gemerkt habe. „Das sagt alles“, meint der Ex-Profi-Schiedsrichter.

Er wunderte sich zudem aber noch über eine andere Sache: die Schiedsrichteransetzung. „Unverantwortlich am 31. Spieltag einem jungen Schiedsrichter mit 30(!) BL-Spielen ein solches Abstiegsspiel zu übertragen. Why?!“, polterte Gräfe.

Regelexperten argumentieren für Elfmeter

Bis zu dem Zeitpunkt, als sich Bülter nach vorne absetzt, ist es für die Regelexperten ein handelsüblicher Zweikampf. „Als Bülter wieder vorne ist, ändert sich die Sachlage. Caci setzt nun auch den linken Arm ein, allerdings nur kurz. Mit der rechten Hand dagegen hält er weiterhin Bülter am Trikot“, schildern sie die Szene.

„Der VAR-Eingriff war berechtigt“

Es wird hinzugefügt: „Als der Ball in die Nähe kommt und Bülter sich auf Zentner zubewegt, hält Caci ihn so am Trikot fest, dass es sichtbar spannt. Bevor Zentner zum Ball springt, geht Bülter zu Boden.“