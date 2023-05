Formel 1: Verstappen mit Ausrufezeichen - so erging es Hülkenberg nach Crash

Max Verstappen hat nach einem verhaltenen Start in Miami die Muskeln spielen lassen. Der Formel-1-Weltmeister distanziert auch seinen Teamkollegen klar, die Konkurrenz hat zu kämpfen.

Max Verstappen hat die Verhältnisse in der Formel 1 zumindest für den Moment wieder zurechtgerückt.

Der Weltmeister im Red Bull war zum Auftakt des Großen Preises von Miami der schnellste Mann des Tages - und zwar gleich mit einigem Abstand. In 1:27,930 Minuten verwies er das Ferrari-Duo Carlos Sainz (+0,385) und Charles Leclerc (+0,468) auf die Plätze zwei und drei.

Noch wichtiger allerdings: Seinen Teamkollegen Sergio Perez distanzierte er sogar deutlicher. Der Mexikaner landete nach den beiden freien Trainings am Freitag auf Rang vier, fast eine halbe Sekunde trennte ihn von Verstappen. Der erhoffte Sieg im Rennen am Sonntag (21.30 Uhr) ist ein ambitioniertes Ziel für Perez.

Am vergangenen Wochenende in Baku hatte er den Sprint und den Grand Prix gewonnen und Verstappen damit im WM-Duell unter Druck gesetzt. Nur noch sechs Punkte beträgt der Rückstand, mit einem weiteren Erfolg in Miami würde Perez erstmals die Gesamtführung übernehmen.