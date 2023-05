Hymne für Charles III.: Klopp steht hinter Liverpool

Die Fans werden alles andere als begeistert sein, aber Jürgen Klopp steht hinter der Entscheidung des FC Liverpool: Der Teammanager unterstützt den Beschluss der Reds, vor dem Spiel gegen den FC Brentford (18.30 Uhr) anlässlich der Krönung von Charles III. die Nationalhymne „God Save The King“ zu spielen.

Schließlich sei er aus Deutschland. „Wir haben keinen König“, sagte Klopp. Von außen betrachtet, „ist das wie ein Film. Wir fühlen das nicht“, sagte der 55-Jährige. Er sei sich aber ziemlich sicher, dass viele Briten ihre Freude an der Krönung haben werden: „Und manche interessieren sich nicht dafür und manchen wird es gar nicht gefallen. So ist das.“

Gibt es in Liverpool erneut Spottlieder?

Am vergangenen Mittwoch sangen die Liverpool-Fans beim FC Fulham sogar ein Spottlied gegen die Krönung. Am Wochenende der Zeremonie soll jedoch bei allen Premier-League-Partien „God Save The King“ gespielt werden.