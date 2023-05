Tennis-Beben? Zverev droht Ablösung als deutsche Nummer 1

Jan-Lennard Struff könnte in der nächsten Woche Olympiasieger Alexander Zverev als deutsche Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste ablösen.

Jan-Lennard Struff könnte mit seinem sensationellen Lauf beim Masters-Turnier in Madrid ein kleines deutsches Tennis-Beben auslösen.

Der 33 Jahre alte Davis-Cup-Spieler könnte in der nächsten Woche Olympiasieger Alexander Zverev (26) als deutsche Nummer eins in der Tennis-Weltrangliste ablösen - wenn ihm am Sonntag der Final-Triumph gegen Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz gelingt.