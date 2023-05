Leverkusens Serie reißt auf die "bitterste Art"

Es war nicht nur die erste Niederlage nach 14 Pflichtspielen, sondern auch eine verpatzte Generalprobe für das Europa-League-Halbfinale am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei der AS Rom. "Wir ärgern uns noch über das Derby, aber dann geht es voller Vorfreude Richtung Rom", sagte Andrich: "Das wird für uns alle etwas ganz Besonderes, darauf freuen wir uns."

Leverkusen hatte mit Blick auf das Rom-Spiel das Derby per Antrag bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) von Sonntag auf Freitag verlegen lassen. "Jetzt haben wir mehr Zeit, das ist natürlich gut", sagte Alonso: "Wir werden uns hoffentlich besser vorbereiten. Es wird sehr schön sein - für den Verein, für den Klub. Im Halbfinale in Europa zu sein, ist in der Geschichte nicht oft passiert. Wir wollen es so gut wie möglich machen."