Bundesliga: VAR-Wirbel um Elfmeter bei Mainz gegen Schalke - entscheidet diese Szene den Abstiegskampf?

Schalke 04 feiert einen dramatischen 3:2-Sieg in Mainz, doch das Spiel wird von einem umstrittenen Elfmeter überschattet. Entscheidet diese Szene den Abstiegskampf?

Mainz -Coach Bo Svensson war nicht mehr zu halten und tobte in der Mixed Zone nach der bitteren Last-Minute-Niederlage (2:3) gegen Schalke 04 .

Doch was war passiert? Es lief die Nachspielzeit. Mainz hatte sich nach zweimaligem Rückstand zurückgekämpft und vieles deutete zwischen den Gastgebern und den abstiegsbedrohten Gelsenkirchenern auf ein 2:2 hin.

Dem war aber nicht so, als Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck nach einer strittigen Strafraumszene in der 90.+8 plötzlich doch noch den VAR zurate zog.

Schiri Jöllenbeck erklärt strittigen Elfmeterszene

Der Videoassistent hatte ihn bereits über Funk dazu geraten, sich das mögliche Foul nochmal selbst auf den Bildern in Ruhe anzuschauen, wie Jöllenbeck nach dem Spiel bei DAZN erklärte .

„Ich habe es im Spiel nicht wahrgenommen. Da ich weiß, wie viel hier auf dem Spiel steht, wollte ich die Chance nutzen, mir das noch einmal selber anzuschauen. Nach Ansicht der Bilder lag ein klares und langes Halten vor. Deswegen habe ich auf Strafstoß für Schalke entschieden“, so Jöllenbeck. „Ich bin der Chef auf dem Platz – und ich möchte, wenn es um so viel geht, die Bilder haben und sehen, ob die Entscheidung, die ich treffe, auch relevant ist.“

In besagter Spielszene hielt der eingewechselte Anthony Caci den Schalker Marius Bülter am Trikot. Der Gefoulte verwandelte den Elfmeter zum spätesten Tor der Bundesliga -Geschichte (90.+12) und zum viel umjubelten Sieg der Schalker.

Gefoulter Bülter findet Cacis Zupfer „nicht besonders clever“

Für Siegtorschütze Bülter war es aber ein klarer Elfer: „Ich merke ihn ( Zupfer, Anm. d. Red. ) einfach – von ihm, glaube ich, nicht besonders clever, mich in der Situation zu ziehen, weil ich eigentlich keine Chance auf den Ball habe … aber für mich ist es ein Elfmeter.“

Der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt hielt aber dagegen: „Der Schiedsrichter hat in der Nachspielzeit in einem engen Abstiegsspiel eingegriffen. Ihm hat bei der Bewertung der Szene das Fingerspitzengefühl gefehlt. Ich finde die Entscheidung sehr hart und sehr mutig von ihm. Es war ein Zupfer da, das hat man gesehen, aber der Ball war weit weg. Aber solche Zupfer gibt es bei jeder zweiten oder dritten Ecke! Dann kannst du bei jeder zweiten oder dritten Ecke einen Elfmeter pfeifen.“

DAZN-Experte Tim Borowski gab bei seiner Analyse zwar zu, dass es „kein grobes Foulspiel war, aber ein naives, dummes Foulspiel“ und erklärte seine Sichtweise wie folgt: „Er zieht ihn gefühlte 15 Sekunden am Trikot. Das ist in so einer Phase im Spiel ein bisschen unglücklich. Den musst du geben, aus meiner Sicht.“