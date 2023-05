FC Bayern: Gravenberchs große Chance - Startelf-Einsatz in Bremen wegen gesperrtem Goretzka winkt

Ryan Gravenberchs Leistungskurve zeigt nach oben. In Bremen wird der Niederländer seine Chance bekommen, die entscheidend für seine Zukunft in München sein könnte.

Seine erste Saison beim FC Bayern war bislang eine große Enttäuschung , doch jetzt kommt seine große Chance: Wenn Bayern am Wochenende bei Werder Bremen spielt , wird Ryan Gravenberch - sofern nichts dazwischen kommt - in der Startelf der Münchner stehen.

Beim 2:0-Sieg gegen die Hertha BSC am vergangenen Wochenende war der 20-Jährige in der 61. Minute in die Partie gekommen. Er lieferte ab und wurde schon am Sonntag gelobt. „Ryan hat heute ein sehr gutes Spiel von der Bank gemacht“, hatte der Bayern-Trainer auf der Pressekonferenz betont.