Lübeck kehrt in die 3. Liga zurück

Der VfB Lübeck steht als zweiter Aufsteiger in die 3. Fußball-Liga fest. Die Hanseaten können in der Regionalliga Nord nach dem 1:0 (0:0) bei der SV Drochtersen/Assel am Freitagabend nicht mehr vom einzigen Konkurrenten Hannover 96 II eingeholt werden. Zuvor hatte bereits Preußen Münster in der West-Staffel den Aufstieg geschafft.