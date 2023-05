2. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SpVgg Greuther Fürth, 1:1 (1:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Bryan Lasme sein Team in der 17. Minute. Per Elfmeter traf Branimir Hrgota vor 22.015 Zuschauern zum 1:1 für die SpVgg. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. DSC Arminia Bielefeld stellte in der 62. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Sebastian Vasiliadis, Jomaine Consbruch und George Bello für Manuel Prietl, Marc Rzatkowski und Bastian Oczipka auf den Platz. Kurz vor dem Ende des Spiels nahm Fürth noch einen Doppelwechsel vor, sodass Simon Asta und Maximilian Dietz für Marco Meyerhöfer und Julian Green weiterspielten (88.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als der Unparteiische Stieler (Hamburg) die Begegnung beim Stand von 1:1 schließlich abpfiff.