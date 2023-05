3. Liga: MSV Duisburg – FC Erzgebirge Aue, 3:0 (1:0)

Die Heimmannschaft ging durch Benjamin Girth in der 23. Minute in Führung. In Durchgang zwei lief Leroy Kwadwo anstelle von Marvin Senger für Duisburg auf. Im ersten Durchgang hatte der MSV Duisburg etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Anstelle von Caspar Jander war nach Wiederbeginn Niclas Stierlin für die Zebras im Spiel. Der Treffer von Niklas Kölle aus der 62. Minute bedeutete vor den 11.999 Zuschauern fortan eine deutliche Führung zugunsten von Duisburg. Kolja Pusch brachte den MSV Duisburg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (65.). Gleich drei Wechsel nahm Aue in der 67. Minute vor. Marvin Stefaniak, Marco Schikora und Erik Majetschak verließen das Feld für Maximilian Thiel, Ulrich Taffertshofer und Nico Gorzel. Wenig später kamen Elias Huth und Ivan Knezevic per Doppelwechsel für Paul-Philipp Besong und Omar Sijaric auf Seiten der Mannschaft von Pavel Dotchev ins Match (73.). Als der Unparteiische Gansloweit (Dortmund) die Begegnung beim Stand von 3:0 letztlich abpfiff, hatten die Zebras die drei Zähler unter Dach und Fach.