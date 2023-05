Nach HSV-Patzer: Darmstadt kann am Samstag aufsteigen

Darmstadt steht vor dem Aufstieg in die Bundesliga © IMAGO/Cathrin M?ller /M.i.S./IMAGO/Cathrin M?ller /M.i.S./SID

Darmstadt 98 kann schon am Samstag die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt machen. Durch das Unentschieden des Hamburger SV gegen den SC Paderborn am Freitagabend (2:2) wäre den Lilien der Aufstieg mit einem Sieg gegen den FC St. Pauli (20.30 Uhr/Sky und Sport1) nicht mehr zu nehmen.