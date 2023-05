Borussia Dortmund: Ach, bleib' doch, Jude Bellingham! SPORT1-Kolumne von Alex Steudel

Dembelé, Lewandowski , Aubameyang, Sancho , Haaland - was der BVB anfasste, wurde zu Transfergold. Pulisic ! Mkhitaryan! Alle kamen sie, alle zauberten sie, und fast alle waren sie weg wie der Wind.

Dieser Warenkorb an Entdeckungen hat fast eine halbe Milliarde Euro in die Kassen gespült , Borussia Dortmund gilt längst als der Christoph Kolumbus unter den Vereinen.

Deshalb gelingt dem BVB nicht die große Wachablösung

Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz: Solange Dortmund die Topstars davonlaufen, wird‘s schwer mit der großen Wachablösung. Und solange es keine große Wachablösung gibt, laufen Dortmund die Topstars davon.

Trophäenraumtechnisch war das ganze Entdecken nämlich bisher kaum der Rede wert. Die obengenannten Helden haben zusammen so viele Meisterschalen gewonnen wie Florian Kringe. Ja, es war schön, aber es ging alles viel zu schnell. So ein bisschen wie beim ersten Mal.

In anderen Bereichen gibt es dafür einen Fachbegriff. Der BVB kommt einfach nicht dazu, NACHHALTIG zu arbeiten.

Dortmunds Problem mit Papa Bellingham

Und jetzt ist Jude Bellingham, der Dortmund in eine neue Ära führen sollte, auch bald weg. Man liest es überall. Real Madrid will für den 19-Jährigen sagenhafte 120 Millionen Euro zahlen. Mit so viel Geld könnte der HSV locker fünfmal hintereinander nicht aufsteigen.