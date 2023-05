Diamond League: Kerley siegt über 200 Meter - Weber Vierter

100-m-Weltmeister Fred Kerley (USA) hat sich beim Auftakt der Diamond League in Doha den Sieg im 200-m-Sprint gesichert.

100-m-Weltmeister Fred Kerley (USA) hat sich beim Auftakt der Diamond League in Doha den Sieg im 200-m-Sprint gesichert. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner, zuletzt wiederholt wegen seiner Social-Media-Fehde mit 100-m-Olympiasieger Lamont Marcell Jacobs (Italien) in den Schlagzeilen, setzte sich in 19,92 Sekunden vor seinem Landsmann Kenneth Bednarek (20,11) und Aaron Brown aus Kanada (20,20) durch.