Dortmund oder Bayern: Wer wird Deutscher Meister? Fans sind sich einig

Der Meisterkampf zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund ist so spannend wie seit Jahren nicht mehr. In einer Online-Umfrage sind sich die Fans mehrheitlich einig, wer den Titel holt. Zudem küren sie auch ihre Aufsteiger.

Diese Frage ist derzeit so unklar wie schon lange nicht mehr. Den FC Bayern und Borussia Dortmund trennt vier Spieltage vor Schluss nur ein Punkt .

Trotz dieser Spannung haben die Fans eine klare Meinung: Laut einer Online-Umfrage vom Bundesliga-Barometer glauben mehr als zwei Drittel der Befragten, dass die Meisterfeier auch in diesem Jahr in München stattfinden wird.

Nur 28,8 Prozent meinen, dass Dortmund erstmals seit 2012 wieder die Meisterschale in die Höhe recken werden.

Ein kleiner Anteil der Teilnehmer glaubt sogar, dass keiner der beiden Vereine den Titel gewinnen. So tippen 2,5 Prozent auf den Überraschungsmeister Union Berlin. Auch dem SC Freiburg (0,8 Prozent) und RB Leipzig (0,2 Prozent) werden Außenseiterchancen eingeräumt.

Fans trauen HSV den Aufstieg zu

Deutlich klarer ist derweil der Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga. Dabei kann Darmstadt 98 am Wochenende den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen.