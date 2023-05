"Es war wie eine Explosion, es war Wahnsinn, Gänsehaut" - Erlebnisbericht aus Neapel

Während die mitgereisten Fans mit einem Platzsturm in Udine die Meisterfeier einläuteten, wurde in Neapel die Nacht zum Tag gemacht und ausgelassen gefeiert. Überschattet wurde die Meister-Party jedoch von schlimmen Szenen .

Emotionaler Erlebnisbericht aus Neapel

Nach 33 Jahren Warten endlich der erste Scudetto nach Diego Maradona , der dieser Stadt so viel gegeben hat – und noch immer so viel gibt. Aber gestern war es wie eine Explosion, es war Wahnsinn, Gänsehaut!

Von dem Moment an, als Osimhen das Tor gemacht hat, bis 5 Uhr in der Früh war hier die Hölle los. Ich bin hier geboren, habe Maradona aus nächster Nähe miterlebt. Aber das war etwas Besonderes. Der Himmel war nie dunkel. Es war, als würden wir Silvester feiern.

Mittags saß ich in einem Café in Neapel. Noch immer sind einige Leute am Feiern. Ich kam in den Quartieri Spagnoli (dt.: spanische Viertel) vorbei, wo Maradona ein eigener Platz gewidmet ist. Überall waren Leute, noch immer sangen und feierten sie.