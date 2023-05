Messi meldet sich nach PSG-Beben zu Wort

Lionel Messi hat sich nach seiner Suspendierung bei PSG zu Wort gemeldet. Der Argentinier entschuldigte sich am Freitag in seiner Instagram-Story bei allen PSG-Fans und seinen Teamkollegen.

Messi war in der vergangenen Woche ohne Zustimmung des Vereins nach Saudi-Arabien gereist , um dort Gespräche zu führen. Beim Training der Pariser fehlte er somit unentschuldigt, was für Aufsehen gesorgt hatte.

„Ich dachte, wir würden nach dem Spiel einen freien Tag haben, wie immer. Ich hatte diese Reise organisiert und konnte sie nicht absagen. Ich hatte sie schon vorher einmal abgesagt“, erklärte der Weltmeister in seiner Stellungnahme. „Ich entschuldige mich bei meinen Teamkollegen und warte auf das weitere Vorgehen des Vereins.“

Messis Trip in den Nahen Osten sei schon länger geplant gewesen und musste nach den jeweiligen Achtelfinals gegen den FC Bayern München am 14. Februar und 8. März schon zwei Mal verschoben werden. Nun hätte Messi seine Pläne jedoch nicht mehr kurzfristig verschieben können, sich auf eigene Faust in den Flieger begeben und den Klub vor vollendete Tatsachen gestellt.