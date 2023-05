Transfermarkt: Der spektakuläre Messi-Plan! Saudi-Arabien hat offenbar Großes vor

Die Zukunft von Lionel Messi ist unklar. Ein Verbleib in Paris erscheint ausgeschlossen, eine Rückkehr nach Barcelona möglich. Doch möglicherweise grätscht ein Scheichtum dazwischen.

Was wird aus Lionel Messi?

Kehrt der 35-Jährige nach Hause zurück? Dass der FC Barcelona seinen Liebling zurückholen will, ist ein offenes Geheimnis. Allerdings ist bislang völlig unklar, ob und wie eine Rückholaktion des siebenmaligen Ballon-d‘Or-Gewinners finanziell überhaupt machbar wäre.

Messi von PSG-Fans beleidigt

Zumal die Katalanen offenbar finanzkräftige Konkurrenz im Werben um Messi haben. Der Name Saudi-Arabien taucht hier immer wieder auf. Zur Erinnerung: Es war ein nicht genehmigter Trip des 35-Jährigen in das Scheichtum, der den Unmut der PSG-Bosse auf sich gezogen hatte.

Die Folge war eine Suspendierung und Anfeindungen durch die Paris-Ultras , die – so ist es auf Videos in den sozialen Netzwerken zu hören – den Weltmeister als „H****sohn“ (hijo de puta) beschimpften.

"Will ihn nicht mehr sehen!" Harte Worte der Fans gegen Messi

Mega-Angebot aus Saudi-Arabien?

Der Plan hinter dem Angebot ist demnach spektakulär: Al-Hilal will das Duell mit dem Rivalen Al-Nassr promoten. Dort spielt seit Anfang des Jahres bekanntlich Cristiano Ronaldo, der für sein Engagement ebenfalls fürstlich entlohnt wird.

FC Barcelona hofft weiter

Ob Messi bei so einem Angebot schwach wird, ist unklar. Barca spekuliert weiter auf eine Rückkehr, RMC Sport meldete am Dienstagabend, die Katalanen seien „zuversichtlich“, was eine Rückkehr des Argentiniers angeht.