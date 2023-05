Ex-Gladbacher erleidet Herzinfarkt im Alter von 47 Jahren

Der Ex-Gladbacher Chrissovalantis Anagnostou hat unerwartet einen Herzinfarkt erlitten. Im Gespräch mit der Bild sagte der 47-Jährige: „Ich habe morgens nach dem Aufstehen Liegestütze und Dehnübungen gemacht, dann bekam ich ein heftiges Brennen in der Lunge bis in den Kehlkopf und Schweißausbrüche, dazu Schmerzen im linken Oberarm. Es waren sehr starke und anhaltende Schmerzen. Im Krankenhaus habe ich dann zwei Stents gesetzt bekommen.“

Mittlerweile absolviert „Valandi“ seine Reha im Herzpark in Mönchengladbach-Hardt, nachdem er im Rheydter Elisabeth-Krankenhaus operiert wurde.

Zuvor sammelte er zwischen 1997 und 2000 zwölf Einsätze für Borussia Mönchengladbach und war immer wieder ein Teil der Traditionsmannschaft. In der „Weisweiler Elf“ spielte er unter anderem zusammen mit Karlheinz Pflipsen, Peter Wynhoff und Oliver Neuville.

Anagnostou berichtet von Herzinfarkt

„Ich war fitter als in den zehn, 15 Jahren davor, hatte auch zwei Tage vor dem Infarkt noch bei der Weisweiler-Elf gekickt. Und dann passiert so etwas ausgerechnet beim Aufwärmen vor dem Sport“, erzählte Anagnostou.

Trotzdem ist er bereits auf dem Weg der Besserung: „Zum Glück geht es mir jetzt wieder gut und ich kann mich voll in die Reha stürzen.“

Der Herzinfarkt kam für den Ex-Gladbacher sehr überraschend. „Wenn alles gut geht, möchte in zwei, drei Monaten wieder so fit sein, dass ich wieder mit den Jungs in der Weisweiler-Elf kicken kann“, ergänzte Anagnostou.