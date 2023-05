Verstappen auch in Miami der Wettfavorit

Verstappen auch in Miami Siegfavorit © GETTY IMAGES/AFP/SID/MARK THOMPSON

Weltmeister Max Verstappen und das Red-Bull-Team gehen auch im fünften Rennen der Formel-1-Saison in Miami als klare Favoriten an den Start. Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Sieg des Niederländers am Sonntag (21.30 Uhr MESZ/Sky) das 1,5-fache des Einsatzes.