Verl in der nächsten Saison wieder im heimischen Stadion

Fußball-Drittligist SC Verl kehrt in der nächsten Saison in das heimische Stadion zurück. Wie der Verein am Freitag mitteilte, habe man die abschließenden Baugenehmigungen von der Stadt Verl erhalten, die Sportclub Arena könne somit weiter modernisiert werden.