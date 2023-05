Anzeige

2. Bundesliga heute LIVE mit HSV, Bielefeld, St. Pauli, Darmstadt im TV, Stream und Ticker Patzt der HSV erneut?

Verspielt der HSV erneut das Saisonfinale?

SPORT1

In der 2. Bundesliga wird es langsam spannend. Am Freitag steht für den Hamburger SV ein wegweisendes Spiel an.

Die 2. Bundesliga entwickelt sich auf der Zielgeraden zum Krimi!

Sowohl der Aufstiegs- als auch der Abstiegskampf verspricht vier Spiele vor Schluss noch jede Menge Spannung. Und am 31. Spieltag könnte bereits die eine oder andere Vorentscheidung fallen.

Am Freitagabend steht der Hamburger SV unter enormem Druck: Nach dem 2:3-Ausrutscher des Teams von Tim Walter am vergangenen Wochenende beim 1. FC Magdeburg ist der direkte Aufstiegsplatz schon vier Punkte entfernt. Und nicht nur das: Mit dem SC Paderborn gastiert ein direkter Konkurrent um Platz drei im Volksparkstadion. Bei einem Sieg in Hamburg würden die Ostwestfalen bis auf drei Zähler an den Konkurrenten aus der Hansestadt heranrücken.

Bielefeld kämpft gegen den Abstieg

Am anderen Ende der Tabelle kämpft Arminia Bielefeld um das Überleben. Die Arminen treffen im Duell der Bundesliga-Absteiger auf die SpVgg Greuther Fürth. Das Team von Uwe Koschinat braucht gegen die Fürther dringen einen Dreier, sonst droht der Sturz auf einen direkten Abstiegsplatz.

Am Samstag ist mit Fortuna Düsseldorf ein weiterer Aufstiegsaspirant gefordert. Nur ein Sieg gegen Holstein Kiel hält die theoretische Chance des Teams von Daniel Thioune am Leben.

Außerdem messen sich der Karlsruher SC und Hannover 96. Bei den Niedersachsen erklärte jüngst Stürmer Hendrik Weydandt sein frühes Karriereende.

Mit Hansa Rostock gegen SSV Jahn Regensburg kommt es zudem noch zu einem echten Kellerduell, bevor am Abend Tabellenführer SV Darmstadt den FC St. Pauli empfängt (LIVE im TV auf SPORT1)

Am Sonntag will der 1. FC Heidenheim den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga machen. Das Team von Frank Schmidt empfängt HSV-Schreck 1. FC Magdeburg. Zudem messen sich der 1. FC Nürnberg und der 1. FC Kaiserslautern, Schlusslicht SV Sandhausen tritt bei Eintracht Braunschweig an.

Der 31. Spieltag der 2. Liga im Überblick:

Freitag, 4. Mai, 18.30 Uhr

Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth

Hamburger SV - SC Paderborn

Samstag, 5. Mai - 13.00 Uhr

Fortuna Düsseldorf - Holstein Kiel

Karlsruher SC - Hannover 96

Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg

Samstag, 5. Mai - 20.30 Uhr

SV Darmstadt 98 - FC St. Pauli (LIVE auf SPORT1)

Sonntag, 6. Mai - 13.30 Uhr

1. FC Heidenheim - 1. FC Magdeburg

1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern

Eintracht Braunschweig - SV Sandhausen