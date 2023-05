Box-WM: IBA verweigert Journalisten die Akkreditierung

Der in der Kritik stehende Box-Weltverband IBA hat bei der Amateur-WM in Usbekistan die Berichterstattung von Journalisten unterbunden. Wie das ZDF am Freitag mitteilte, wurde einem seiner Reporterteams die Akkreditierung für die Titelkämpfe in Taschkent verweigert. Auch anderen kritischen Journalisten soll die Berichterstattung untersagt worden sein.