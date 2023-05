Bayern in Play-offs ohne Lucic und Hunter

Vor dem Beginn der Playoffs in der Basketball Bundesliga muss der FC Bayern einen herben Dämpfer einstecken. Zwei Leistungsträger werden im Kampf um den Meistertitel nicht zur Verfügung stehen.

Bayern München muss in der Basketball Bundesliga (BBL) beim Kampf ums Double ohne Kapitän Vladimir Lucic (33) und Center Othello Hunter (36) auskommen. Das Duo steht dem Pokalsieger in der laufenden Saison verletzungsbedingt nicht mehr zur Verfügung. Das gab der Klub am Freitag bekannt.