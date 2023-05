Formel-1-Wahnsinn: Hollywood-Star soll beim GP von Großbritannien mitfahren

Nach Medienberichten wird Hollywood-Star Brad Pitt beim Großen Preis von Großbritannien in einen Rennwagen der Formel 1 steigen. Ein bekannter Name aus der Motorsportszene reagiert.

Hollywood-Star Brad Pitt wird beim Großen Preis von Großbritannien in einen Rennwagen der Formel 1 steigen. Das berichtet ESPN F1 am Donnerstag.

Der 59-Jährige soll neben dem Rest des Starterfelds in einem echten Formel-1-Boliden fahren. Hintergrund sind laut ESPN aktuell stattfindende Dreharbeiten für einen F1-Film, der innerhalb der Motorsport-Königsklasse spielt.

IndyCar-Star reagiert auf Pitt-Meldungen

Bereits Ende April hatte The Sun berichtet, dass Pitt in Silverstone einen Rennwagen fahren werde.

„Brad Pitt an der Spitze des britischen Grand Prix zu sehen, wird ein unglaublicher und surrealer Moment für die Zuschauer und Fans in Silverstone im Juli sein. Wir wissen bereits, dass der Film während der Rennwochenenden in diesem Jahr gedreht wird, aber einer echten Paraderunde beizuwohnen, ist noch spezieller“, zitierte das englische Blatt einen Insider der Produktion.