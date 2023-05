Neururer: Hertha und Schalke zum Siegen verdammt

Trainer-Urgestein Peter Neururer sieht seine ehemaligen Vereine Hertha BSC und Schalke 04 im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga in großer Gefahr.

Trainer-Urgestein Peter Neururer sieht seine ehemaligen Vereine Hertha BSC und Schalke 04 im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga in großer Gefahr. „Gewinnen Hertha und Schalke an diesem Wochenende nicht, steigen sie ab“, sagte der 68-Jährige dem Nachrichtenportal t-online vor dem 31. Spieltag: „Das kommende Wochenende ist vorentscheidend. Am Samstagabend könnten bereits zwei Absteiger feststehen.“