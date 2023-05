Tuchel mit Personalsorgen - Gravenberch für Goretzka

Gravenberch rückt für Goretzka in die Startaufstellung © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Bayern München startet ersatzgeschwächt in den engen Saisonendspurt. Beim Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen werde es personell „sehr eng“, sagte Trainer Thomas Tuchel am Freitag, weil er auf einige Leistungsträger verzichten muss.