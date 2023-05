Judo-WM: Deutsche Mannschaft ohne Trippel und Wagner

Ohne die Medaillenanwärter Eduard Trippel und Anna-Maria Wagner startet die Mannschaft des Deutschen Judo-Bundes (DJB) in die anstehenden Weltmeisterschaften in Doha (7. bis 14. Mai). Trippel, der bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio Silber in der Klasse bis 90 kg und in Japan sowie bei der WM 2022 in Taschkent jeweils Bronze mit dem Mixed-Team gewonnen hatte, musste seine Teilnahme mit einer Knieverletzung absagen.