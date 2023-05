Ronaldo erhält Ehrenmedaille der Stadt Lissabon

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird mit der Ehrenmedaille der Stadt Lissabon ausgezeichnet. Das teilte die Stadtverwaltung der portugiesischen Hauptstadt am Donnerstag mit. Der 38-Jährige habe Lissabon immer auf der ganzen Welt "verteidigt, gefördert und vertreten", wurde Lissabons Bürgermeister Carlos Moedes in der Erklärung zitiert. Die Auszeichnung sei "eine Hommage an einen Jungen, der in Lissabon zum Mann wurde."