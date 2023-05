"Furchtbar!" Verstappen scherzt über Beziehung zu Russell

Fünf Tage nach dem Knall sollte Max Verstappen seine Beziehung zu George Russell einordnen. Und der Weltmeister war vorbereitet. "Furchtbar!", sagte er mit ernster Miene. Und grinste dann. "Das würdet ihr am liebsten hören, nicht wahr?" Der Crash mit dem Mercedes-Piloten in Baku sei abgehakt, so Verstappens Botschaft. In Aserbaidschan war die Angelegenheit noch einer der wenigen Aufreger des Wochenendes gewesen.