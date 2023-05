FC Bayern: Wie Tuchel wirklich mit Neuer plant - was das für Sommer und Nübel bedeutet

Manuel Neuer (37) nähert sich nach seiner schweren Verletzung im Dezember (offener Schien- und Wadenbeinbruch) endlich wieder dem Fußballplatz. Torwartspezifisches Training soll schon in wenigen Wochen wieder möglich sein, topfit zwischen den Pfosten stehen will der Keeper wieder mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Saison.

„Neuer will es noch mal richtig wissen! Das merken auch die Mitspieler, die ihn täglich an der Säbener Straße erleben. Er ist top motiviert und will im Juli wieder voll im Mannschaftstraining dabei sein. Und dann geht er in sein – Stand heute – letztes Vertragsjahr bei den Bayern und will es nochmal allen, aber auch sich selbst zeigen. Ein großes Ziel ist natürlich die Heim-EM 2024, bei der er unbedingt im Tor stehen möchte“, erzählt SPORT1-Chefreporter Kerry Hau in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“.