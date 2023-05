Serie A: Neapel bebt! Erster Titel seit Maradona - dank 100-Mio-Stürmer Osimhen

Als 100-Millionen-Stürmer Victor Osimhen und Co. endlich das Erbe von Diego Maradona antraten, brachen bei den Fans der SSC Neapel alle Dämme!

Platzsturm nach Neapel-Meisterschaft

Jubelnd schlossen die Fans die Spieler in die Arme und tätschelten die Glatze von Erfolgstrainer Luciano Spalletti.

„Wenn man die Neapolitaner glücklich sieht, bekommt man ein Gefühl für die Freude, die sie empfinden“, sagte ein sichtlich gerührter Spalletti bei DAZN : „Diese Menschen werden auf diesen Moment schauen, wenn das Leben schwer wird, sie haben jedes Recht, so zu feiern. Man fühlt sich ein bisschen entspannter, wenn man weiß, dass man ihnen diesen Moment des Glücks geschenkt hat.“

Sandi Lovric (13.) hatte Udine in Führung geschossen - und Napoli noch einmal zittern lassen.

Aber Osimhen, der seit Wochen beim FC Bayern gehandelt wird, bog das Spiel mit seinem Ausgleich in der 52. Minute um und legte den Grundstein für die Party zum ersten Titelgewinn in der Serie A seit 1990 gelegt.

Doppelter Rekord für Osimhen

Für den Angreifer war es der 22. Saisontreffer - kein Afrikaner hat je mehr Tore in der Serie A erzielt. Der Nigerianer liegt nun gleichauf mit Landsmann George Weah, der ebenfalls auf 46 Treffer kam.

Meister-Party in Neapel schon während des Spiels

In den Straßen Neapels zelebrierten die Anhänger schon während der Partie mit Pyro die sich ankündigende Meisterschaft.

Im ausverkauften Stadio Diego Armando Maradona in Neapel fieberten 50.000 Menschen beim Public Viewing mit. Auch hier gab es reichlich Pyro-Unterstützung.

Die SSC führt die Liga seit Wochen überlegen an, während Fans die Stadt in Vorfreude in die blau-weißen Vereinsfarben hüllten.