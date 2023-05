City-Imperium wächst: Scheich kauft Ex-Brasilien-Meister Bahia

Durch den Kauf des brasilianischen Ex-Meisters EC Bahia erwarb die Finanzholding nach dem englischen Champion Manchester City und dem italienischen Zweitligisten FC Palermo zum dritten Mal einen Klub in einem bedeutenden Fußball-Land.

180 Millionen Euro: City-Imperium erwirbt FC Bahia

Bahia lässt sich die CFG umgerechnet rund 180 Millionen Euro kosten. Im Kaufpreis für 90 Prozent der Klubanteile sind die Tilgung von Verbindlichkeiten, Spielerkäufe und Investitionen in die Vereinsinfrastruktur enthalten. Die CFG ist durch ihren Zukauf am Zuckerhut nunmehr an 13 Klubs auf vier Kontinenten beteiligt.