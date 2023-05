Greift Deutschland jetzt die Premier League an? DFL sucht Bundesliga-Investor

Die Premier League ist allen europäischen Top-Ligen davongezogen. Die Bundesliga will nicht planlos hinterherrennen und einen eigenen Weg gehen.

Der Welt-Fußball dreht sich seit Jahren um das Geschehen in der Premier League .

Wenn an den Wochenenden Manchester City, Arsenal, FC Liverpool oder Manchester United ihre Partien austragen, dann schalten global die Massen ein. In England spielt die Elite, dort treffen die Superstars regelmäßig und auf allerhöchstem Niveau aufeinander.

Bundesliga will sich absichern – und Premier League nicht attackieren

TV-Gelder in Höhe von geschätzt 2,64 Milliarden Euro werden pro Saison an die 20 Teams verteilt. Zum Vergleich: Die Bundesliga hat 1,1 Milliarden Euro für 18 Mannschaften zur Verfügung.

Die DFL-Interimsbosse Axel Hellmann und Oliver Leki wollen deshalb in Zukunft mit einem strategischen Partner das eigene Produkt stärken . Bei diesen Planungen geht es weniger darum, die 36 Erst- und Zweitligisten mit Geld für die Kaderstärkung vollzupumpen. Stattdessen rücken die Themen Digitalisierung, Internationalisierung und Infrastruktur in den Fokus.

PSG bald keine Ausnahme mehr in der Ligue 1?

Sascha Empacher, Geschäftsführer der Berateragentur SPOCS, sagte bereits vor Monaten: „Die Bundesliga hat viele gute Transfers aus Frankreich abgewickelt. Die Ligue 1 hat sich jetzt aber auch in Richtung Investoren geöffnet. Deshalb prophezeie ich, dass die Bundesliga in drei Jahren keine Spieler aus der französischen Liga mehr kaufen kann.“

Ist Paris Saint-Germain in der Ligue 1 bald schon keine Ausnahme mehr? Im Dezember vergangenen Jahres etwa wurde auch Olympique Lyon gekauft, ein US-Investor ließ sich diesen Deal rund 800 Millionen Euro kosten.

Ein Vabanquespiel will die Bundesliga aber nicht eingehen. Hellmann und Leki bleiben trotz kritischer Töne einiger Experten weiterhin Befürworter der 50+1-Regel, sie wollen die Basis in den Klubs stärken. Allerdings lässt sich der Fakt, dass auf europäischer Bühne in diesem Jahrtausend erst vier Titel geholt wurden, nicht leugnen.