Deutscher Judo-Bund nimmt an WM teil

DJB wird sich dem ukrainischen Boykott nicht anschließen

Frankfurt am Main (SID) - Der Deutsche Judo-Bund (DJB) hat die Zulassung russischer und belarussischer Sportler zu den Weltmeisterschaften in Doha/Katar (7. bis 14. Mai) kritisiert, wird sich aber dem Boykott des ukrainischen Verbandes nicht anschließen. "Die politische Dimension dieser Weltmeisterschaft sollte nicht auf dem Rücken der Athleten ausgetragen werden", teilte der DJB mit: "Die Weltspitze ist eng beisammen und jeder Qualifikationspunkt (für die Olympischen Spiele 2024 in Paris; d.Red.) ist eminent wichtig."