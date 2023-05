PSG geht neue Partnerschaft ein

Anzeige

Neu in der RLCS: PSG Tundra © @PSGTUNDRA

Paris Saint-Germain und Tundra Esports gehen in Rocket League ab sofort gemeinsame Wege. Als PSG Tundra werden die beiden eSports-Schwergewichte in der RLCS an den Start gehen.

Ein neues Team will die Rocket-League-Szene aufmischen! Paris Saint-Germain und Tundra Esports gehen eine Partnerschaft ein und werden in Zukunft unter dem Namen PSG Tundra in der Rocket-League-Championship-Series antreten.

PSG in Rocket League: Frankreichs Top-Klub kehrt in die RLCS zurück

Die britische Organisation Tundra, die im April diesen Jahres noch ihr dreiköpfiges Roster entlassen hatte, wird also gemeinsam mit den Franzosen von PSG, die von 2017 bis 2019 ein Team gestellt hatten, einen zweiten Anlauf in der RLCS wagen.

Im Zuge der Bekanntgabe veröffentlichte PSG Tundra bereits einen Trailer, der die Fans auf die Rückkehr der beiden Größen einstimmen soll. Darin begeben sich drei Wagen auf den Weg von London nach Paris, was mit der Herkunft der beiden Organisationen einhergeht.

Welche Spieler am Ende jene Fahrzeuge steuern werden, ist bislang noch nicht öffentlich geworden. Die Verantwortlichen möchten allerdings schnell Klarheit schaffen und das Trio in Kürze präsentieren - immerhin steht der Auftakt in den Spring Split unmittelbar bevor.

