Premier League: Chelsea-Boss gibt Fans Versprechen

Wettbewerbsübergreifend neun Pleiten in Folge, bereits der dritte Trainer auf der Bank, keine Chance mehr auf einen Titel und die Fans fordern lautstark Roman Abramowitsch zurück.

Die Lage für Todd Boehly beim FC Chelsea ist aktuell alles andere als beneidenswert. In einem Gespräch mit Michael Milken, Vorsitzender des Wirtschaft-Think-Tanks Milken Institute aus Kalifornien, zeigte sich der US-Milliardär ernüchtert.

„Wir haben viel gelernt - auch, dass die Fans sehr anspruchsvoll sind“, beschrieb er die vergangenen zwölf Monate seit dem Kauf des Vereins . Doch auch, wenn die Situation mit Platz zwölf in der Premier League alles andere als gut ist, forderte er Geduld von den Fans.

„Für uns ( die Besitzer, Anm. d. Red.) ist dies ein langfristiges Projekt und sie ( die Fans , Anm. d. Red.) wissen, dass wir uns langfristig engagieren“, stellte Boehly klar. Zudem versprach der 49-Jährige, dass man herausfinden werde, was momentan im Verein schieflaufe. Denn man wisse, dass die Fans Siege sehen wollen, genauso „wie wir gewinnen wollen“.

Auch Frank Lampard kritisiert das eigene Team

„Die Leistung in der ersten Hälfte war bei weitem nicht gut genug“, kritisierte der 44-Jährige sein Team bei Sky Sports nach dem Match und fügte hinzu: „Wir sind zu nett, zu passiv.“

Dieser Meinung war wohl auch Boehly. Laut der britischen Tageszeitung The Guardian begab sich der Milliardär mit den Vorstandskollegen Behdad Eghbali und Hansjörg Wyss nach dem Arsenal-Spiel in die Umkleidekabine und faltete das Team zusammen. Unter anderem bezeichnete er die Saison als „peinlich“ und pickte auch einige Spieler namentlich heraus in seiner Kritik.